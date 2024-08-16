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Adana'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Adana'da bir otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:13
Adana'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Adana'da Trajik Kaza

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, evin önünde oturanlara çarpan otomobil 1 çocuğun yaşamına mal oldu ve 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta bulunan evin önünde oturan kişilere çarptı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar acil durum ekiplerine haber verdi.

Kazanın Sonuçları ve Müdahaleler

112 Acil Sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 8 yaşındaki Baran Bürgen hayatını kaybederken, Zozan ve Perihan Bürgen ile Büşra Tan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sürücü ve Olay Sonrası Gelişmeler

Otomobilde bulunan 3 kişi, aracı terk ederek bir eve sığındı. Bu sırada mahalle sakinleri sürücüye linç girişiminde bulunarak araca zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın meydana geldiği an, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamuoyuna yansıyan bu görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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