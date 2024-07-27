Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölüm, 4 Yaralı

Adana'da Korkunç Kaza

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Kaza, İmamoğlu-Adana kara yolu'nda gerçekleşti. Süleyman Özkurt yönetimindeki 01 VA 038 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 EA 350 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde Özkurt ve beraberindeki yolcular Emine, Kübra, Ali Asaf ve Umut Aslan Özkurt yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Özkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayın ardından, kaçan diğer aracın sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.