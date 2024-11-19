Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya, aynı yönde seyreden plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki motosikletin çarpışması neden oldu.

Çarpışma sonucunda motosikletlerden birinin sürücüsü yere düşerek yaralanırken, devrilen diğer motosikletten savrulan iki kişiye, karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından derhal kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.