Adana'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Adana'da Trafik Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 1 çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, M.A.Ş. yönetimindeki 01 ANE 692 plakalı aracın, İ.D. tarafından sürülen 01 RY 623 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Kozan-İmamoğlu kara yolu üzerinde gerçekleşti. Çarpışma sonucunda yaralananlar arasında sürücülerle birlikte E.K. (20), İ.A. (20), M.A. (17) ve B.D. (9) bulunuyor.

Yaralılara Müdahale

Kaza sonrası olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.