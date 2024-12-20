Adana'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adana'da 6 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Adana-Kozan kara yolu üzerindeki Tırmıl mevkisinde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 01 APU 826 ve 33 KMU 40 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ali K, Türkan U, Hayati E, Sinan Ç, Muharrem Ç ve Fatih Ç yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi ve İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Ali K. ve Sinan Ç. ise Adana'ya sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.