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Adana'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 08:13
Adana'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'da Üzücü Bir Kaza

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Karakuş (75) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Kaza, Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Necla Karakuş'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Tıbbi Müdahale ve Sonuç

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine intikal etti. Yaralı Necla Karakuş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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