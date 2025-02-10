Adana'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı!

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Kozan Adana yolu Böğrüdelik mevkisinde gerçekleşti. Bilinmeyen bir sürücü tarafından yönetilen 01 AZV 117 plakalı otomobil, sürücüsü Murat Y. (52) olan 46 AAJ 946 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 46 AAJ 946 plakalı otomobil, yol kenarındaki narenciye bahçesine savruldu. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Murat Y. ile birlikte eşi Aysel Y. (48) ve oğlu M.E.Y. (17) sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, oğlu M.E.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.