Adana'da Trafik Kazası: Refüjde Bekleyen Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Trajik Bir Kaza

Adana'nın Çukurova ilçesinde, hayatını kaybeden bir kadının refüjde beklerken bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza, şehirdeki herkesin yüreğini burktu.

Kaza Detayları

23 yaşındaki K.Y.'nin kullandığı 01 AEV 213 plakalı araç, Turgut Özal Bulvarı'nda karşıya geçmek için refüjde bekleyen Sevgi Akbaş'a çarptı. Olay, mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Servis'e bildirildi.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu trajik olay sonrasında, polisin yaptığı müdahale ile sürücü K.Y. gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Sevgi Akbaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da refüjde beklediği sırada otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Adana'da refüjde beklediği sırada otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.