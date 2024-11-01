Adana'da Trafik Kazası: Sürücüye 4 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Trajik Kaza

Adana'da, hareket halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından düşen 74 yaşındaki Hatice Sabahi hayatını kaybetti. Olayın ardından, sürücü Vedat K. tutuklanarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandı.

Duruşmanın Detayları

2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Vedat K. ile merhumenin ailesi ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, olay günü sürücünün seyir halindeyken sigara içtiğini ve Hatice Sabahi'nin kartını göstermek amacıyla ayağa kalkması sonucu dengesini kaybedip düştüğünü anlattı. Başını asfalta çarpan kadın, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

Sanığın Savunması

Vedat K., otobüsün kapısının açık olduğunu, Hatice Sabahi'nin aracın ön kapısından bindiğini belirtti. Duruşmada, ani bir fren uygulamadığını ve aracın durakta bulunduğunu ifade etti. Sanık, beraat talep etti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, sanığı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vererek hareket sürücüsünün ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Olayın Arka Planı

Olay, 24 Nisan'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan Hatice Sabahi'nin, açık kapıdan düşmesiyle gerçekleşti. İlk başta adli kontrolle serbest kalan sürücü, Sabahi’nin ölümüyle yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.