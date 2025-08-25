DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Adana'da Trafikte Cam Silen Şüpheli A.G. Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücülerin araç camlarını zorla silerek rahatsızlık veren A.G. gözaltına alındı; şüphelinin 75 suç kaydı bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:34
Adana'da Trafikte Cam Silen Şüpheli A.G. Yakalandı

Adana'da Trafikte Cam Silme Olayı: Şüpheli Gözaltında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte araçların camlarını zorla silerek sürücüleri rahatsız eden bir şüpheli yakalandı.

Olayı takip eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Regülatör Köprü kavşağında yaptıkları çalışmada şüphelinin A.G olduğunu tespit etti ve harekete geçti.

Ekipler kısa sürede müdahale ederek A.G'yi gözaltına aldı.

Soruşturma ve Adli İşlem

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, şüpheli A.G'nin 75 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
3
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
4
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
5
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
Özgür Özel İzmir Buca Cezaevi'nde Tutuklu Partilileri Ziyaret Etti
7
Tahran'da Sağlık Çalışanları Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan