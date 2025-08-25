Adana'da Trafikte Cam Silen Şüpheli A.G. Yakalandı

Adana'da Trafikte Cam Silme Olayı: Şüpheli Gözaltında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte araçların camlarını zorla silerek sürücüleri rahatsız eden bir şüpheli yakalandı.

Olayı takip eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Regülatör Köprü kavşağında yaptıkları çalışmada şüphelinin A.G olduğunu tespit etti ve harekete geçti.

Ekipler kısa sürede müdahale ederek A.G'yi gözaltına aldı.

Soruşturma ve Adli İşlem

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, şüpheli A.G'nin 75 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.