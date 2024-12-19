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Adana'da Trajik Kaza: Sürücü 32 Yıla Kadar Hapisle Yargılanıyor

Adana'da bir motosikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklu yargılanıyor. 12 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:46
Adana'da Trajik Kaza: Sürücü 32 Yıla Kadar Hapisle Yargılanıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen ölümlü kaza, dikkatleri üzerine çekti. Bir otomobille çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü İzzet Sefa R., tutuklu olarak yargılanmaya başladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan İzzet Sefa R., kazada hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ziyad Seleş’in dini nikahlı eşi Meyyade İlbi ile tanık Bahar T. mahkemede yer aldı. Müşteki Ezgi B. de duruşmada hazır bulundu.

Sanık, olay günü Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir kafedeyken arkadaşı Bahar T.'yi yurda bırakmak için araca bindiğini ve kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle açıkladı: "Olay anında hızım 60 ya da 70 kilometre civarındaydı. Direksiyonu kırdım ama elektrikli bisiklete çarptım. Kazadan sonra şoka girdim ve hemen aileme durumu anlattım. Olaydan 24 saat geçmeden polise teslim oldum."

Duruşmaya katılan müşteki Ezgi B. ise, sanığın aracını izinsiz kullandığını ve kendisinden izin almadığını belirterek, şikayetçi olduğunu ifade etti. Tanık Bahar T. ise, İzzet'in hızlı gittiğini ve kırmızı ışıkta durmadığını öne sürdü.

Mahkemede dinlenen cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaza, 21 Nisan tarihinde Adana'nın Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Aracın çarptığı motosikletli Ziyad Seleş hayatını kaybederken, diğer bir araçta bulunan Yakup C. yaralanmıştı. İzzet Sefa R. hakkında 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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