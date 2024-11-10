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Adana'da Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün altında kalan 55 yaşındaki Mahmut Kurt yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:24
Adana'da Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Üzücü Kaza: Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, Bağtepe Mahallesi'nde tarlasında çalışan 55 yaşındaki Mahmut Kurt, önündeki taşı kaldırmaya çalışırken traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kurt, traktöründen inip taşı kaldırmaya çalıştığı esnada aracın hareket etmesi sonucu kaza gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık personeli, yapılan incelemede Mahmut Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzücü olayın ardından, çiftçinin cenazesi morga kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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