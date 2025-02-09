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Adana'da Tüfekle Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Adana'da pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:53
Adana'da Tüfekle Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Adana'da Pompalı Tüfekle İşlenen Cinayet

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olayla ilgili gelişmeler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından düzenlendi.

Olayın Ayrıntıları

7 Şubat'ta Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde, 53 yaşındaki Ayhan Moralı ile tartışan Yusuf A. (62), pompalı tüfekle ateş ederek Moralı'ya fatal yaralar verdi. Olay sonrasında zanlı, olay yerinden kaçtı.

Polis Operasyonu ve Tutuklama

Polis ekipleri, Yusuf A.'yı olayın ardından kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulamalarının tamamlanmasının ardından zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da meydana gelen bu cinayet, bölgede güvenlik endişelerini artırdı. İlgili birimlerin olaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

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