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Adana'da Üç Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Adana'da 3 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının zanlısı Talat A. tutuklandı. Saldırı, iş yerinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:50
Adana'da Üç Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Adana'daki Silahlı Saldırının Zanlısı Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi Talat A. (20) tutuklandı. Olay, 10 Şubat tarihinde yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasının önünde gerçekleşti. Burada, iş yeri sahibi Fuat Kalaycık (64) ve damatları Oğuzhan Sönmezler (29) ile Özgür Ozan Ekinci (43) iki ayrı tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları Ortaya Çıktı

Saldırıyı gerçekleştiren Talat A., olay yerinden otomobille kaçtı. Yaklaşık bir süre sonra Sarıçam ilçesi'nde polis ekiplerince yakalanan zanlının aracında saldırıda kullanılan iki tabanca bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü Talat A. ile birlikte bulunan üç kişi hakkında da yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Talat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.

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