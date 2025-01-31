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Adana'da Uçuruma Devrilen Kamyonette 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde devrilen kamyonette bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:31
Adana'da Uçuruma Devrilen Kamyonette 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, uçuruma devrilen kamyonette 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay, Hasan Fahri Yiğit'in kullandığı 52 ADE 426 plakalı kamyonetin, Feke-Saimbeyli kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan sürücü Yiğit’i başarılı bir şekilde çıkararak, 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti. Yaralı sürücü, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, birlikte yol alan İsmail Şen isimli kişinin kazada hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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