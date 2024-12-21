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Adana'da Üst Geçidi Kullanmadığı İçin 23 Yayaya Cezai İşlem

Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 yayaya 690'ar lira para cezası verildi. Trafik denetimlerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:34
Adana'da Üst Geçidi Kullanmadığı İçin 23 Yayaya Cezai İşlem

Adana'da Üst Geçidi Kullanmadıkları İçin Ceza Aldılar

Adana'da polis ekipleri, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para cezası uyguladı. Denetim, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sinanpaşa Mahallesi yakınında gerçekleştirildi.

Denetimlerin Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, yayaların can güvenliğini tehlikeye atarak üst geçidin altından ve yakınından karşıya geçiş yaptıklarını tespit etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ihlaller sonucunda, 23 kişiye 690 lira para cezası kesildi.

Ceza uygulananlardan birinin, yürüme güçlüğü nedeniyle üst geçidi kullanamadığını belirttiği öğrenildi.

Kural İhlalleri ve Bilgilendirme Çalışmaları

Denetimlerin temel amacını oluşturan trafik kazaları ve yaşanan kural ihlalleri konusunda sürücülere ve yayalara bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, yaya önceliği bilincinin artırılması üzerinde de durdu.

Denetim esnasında, sivil trafik polisleri tarafından egzozundan çevreye duman yayan bir araç da durdurularak sürücüsüne 2 bin 466 lira para cezası uygulandı.

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolun karşısına geçerken üst geçidi...

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolun karşısına geçerken üst geçidi kullanmadıkları belirlenen 23 yayaya para cezası kesildi.

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolun karşısına geçerken üst geçidi...

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolun karşısına geçerken üst geçidi kullanmadıkları belirlenen 23 yayaya para cezası kesildi.

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