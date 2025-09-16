Adana'da Uyuşturucu İddiası: Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

İddianame Kabul Edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle suçlanan A.A. hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde aracında uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 Mayıs'ta tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen A.A.'nın, otomobiline binen S.Ç.'ye sigara paketine gizlediği 4,03 gram sentetik uyuşturucu ile 80 uyuşturucu hapı satarken yakalandığı kaydedildi.

Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı iddianamede yer aldı. Şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.A.'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.