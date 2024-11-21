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Adana'da Uyuşturucu İddiasıyla 3 Sanığa 30 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Adana’da gecekonduda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa 30'ar yıl hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:31
Adana'da Uyuşturucu İddiasıyla 3 Sanığa 30 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gecekonduda uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 3 sanığa 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

22 Eylül'de tutuklanan K.B.A, H.A. ve Ş.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 21 Eylül'de ihbar üzerine polis ekiplerinin Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduya düzenlediği operasyon sonucu sanıkların yakalandığı anlatıldı.

Operasyon sırasında sanıkların, poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle gelen kişilere satarken tespit edildiği ifade edildi. Aynı adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemelerinin yanı sıra bir buzdolabı içerisinde 6 uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve operasyon sırasında deşifre olmamak için kod adı kullandıkları öne sürüldü. Bu çerçevede K.B.A, H.A. ve Ş.A'nın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği ve yargılamanın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacağı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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