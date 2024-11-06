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Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 169 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da ekim ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 169 kişi tutuklandı, 205 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:51
Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 169 Şüpheli Tutuklandı

Adana Uyuşturucu Operasyonları

Adana'da ekim ayında düzenlenen uyuşturucu ticaretiyle ilgili operasyonlarda toplam 205 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda 169 kişi tutuklanırken, diğerleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyonlar sırasında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 501,409 uyuşturucu hap, 115 kilogram eroin, 119 kilogram esrar, 832 gram kokain, 8,926 gram sentetik uyuşturucu, 300 gram afyon sakızı ile birlikte ruhsatsız 15 tabanca ve 5 av tüfeği bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Toplam 1019 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan zanlılardan 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 814 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanımından yasal işlem yapıldı.

Özel Hedefler ve Farkındalık Çalışmaları

Yetkililer, bağımlılıkla mücadele kapsamında okulların çevresinde, narenciye bahçelerinde ve metruk binalarda gerçekleştirdikleri aramalarla birlikte 45,516 kişiye farkındalık eğitimleri düzenleyerek, toplumda uyuşturucu kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Adana'da ekim ayında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 205 zanlıdan...

Adana'da ekim ayında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 205 zanlıdan 169'u tutuklandı. Şüpheli kişilere yönelik uygulama yapan ekipler, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerle de 45 bin 516 kişiye ulaştı.

Adana'da ekim ayında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 205 zanlıdan...

Adana'da ekim ayında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 205 zanlıdan 169'u tutuklandı. Şüpheli kişilere yönelik uygulama yapan ekipler, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerle de 45 bin 516 kişiye ulaştı.

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