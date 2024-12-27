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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Gözaltında

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat ekipleri de operasyona katıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:15
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Gözaltında

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Büyük Operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, cumhuriyet savcılığının talimatıyla harekete geçerek geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Özel Harekat Ekipleri Destek Verdi

Özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan operasyonda belirtilen adreslere düzenlenen baskınlarda, ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Yapılan aramalarda pek çok suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun, Adana'daki uyuşturucu ticaretine ciddi bir darbe vurması bekleniyor.

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