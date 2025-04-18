Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde belirlenen adreslere yönelik bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilenler ve Gözaltılar

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, toplam 1 kilo 68 gram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden D.K. (40), G.T. (41) ve G.T.K. (30) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adli Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonucunda, D.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Adana'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 68 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.