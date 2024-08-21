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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Zanlı Tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi gözaltına alındı, bunlardan 32'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:04
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları

Son günlerde Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar büyük yankı uyandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 11-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalar, birçok ev, iş yeri ve araçta yoğunlaşırken, ele geçirilen uyuşturucu ve silahların miktarı dikkat çekti. Yapılan aramalarda:

  • 19 kilo 592 gram esrar
  • 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu
  • 4 bin 97 adet reçeteli uyuşturucu hap
  • 957 uyuşturucu hap
  • 22 kök kenevir
  • 3 ruhsatsız tabanca

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 32 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda, 19 kilo 592 gram esrar, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen 4 bin 97 uyuşturucu etkili hap, 957 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda, 19 kilo 592 gram esrar, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen 4 bin 97 uyuşturucu etkili hap, 957 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda, 19 kilo 592 gram esrar, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen 4 bin 97 uyuşturucu etkili hap, 957 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda, 19 kilo 592 gram esrar, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen 4 bin 97 uyuşturucu etkili hap, 957 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda, 19 kilo 592 gram esrar, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen 4 bin 97 uyuşturucu etkili hap, 957 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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