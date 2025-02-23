Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 383 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucunda, evinde uyuşturucu maddeler bulunan bir zanlı tutuklandı.

Operasyon Detayları

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramada toplamda 383,46 gram sentetik uyuşturucu, 38,30 gram kokain, 22 uyuşturucu etkili hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, ev sahibi olan M.Y. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.