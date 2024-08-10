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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı, dikkat çekici miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:03
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonuyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, şüpheli bir eve ve iş yerine baskın düzenlendi.

Ele Geçirilen Maddeler

Baskın sırasında yapılan aramalarda 83 gram amfetamin, 219 gram sentetik uyuşturucu ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 64 bin 330 lira paraya da el konuldu.

Gözaltı ve Sorgulama Süreci

Ekiplerin gözaltına aldığı 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere ilgili birimlere sevk edildi. Sorgu işlemleri devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 83...

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 83 gram amfetamin, 219 gram bonzai, 35 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 330 lira ele geçirildi.

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