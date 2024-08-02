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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 46 kilogram esrar ele geçirilirken, tır şoförü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:18
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlediği başarılı bir operasyonda bir tırda 46 kilogram esrar buldu.

Tır Durduruldu ve Uyuşturucu Yakalandı

Polis ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğu düşünülen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Burada narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile yapılan aramada, sürücü kabininde şüpheli bir durum tespit edildi.

Şüpheli Valizlerde Uyuşturucu Bulundu

Köpeğin verdiği tepki üzerine yapılan detaylı incelemede, çok sayıda valiz içerisinde 46 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulmasıyla birlikte tır şoförü Burhan K. da gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Gözaltına alınan Burhan K., adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Adana'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adana'da polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurularak arama yapılan...

Adana'da polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurularak arama yapılan tırda 46 kilogram esrar ele geçirildi.

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