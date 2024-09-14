DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.034.601,22 -0,17%

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Adana'da 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:09
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Maddelere Geçit Yok

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıktı.

Operasyon Detayları

Polis, uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan N.A. isimli şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu N.A'nın terk ettiği tırın gideceği yer Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi oldu. Burada, N.A. yanında bulunan çantayı M.T. isimli şahsa verdi.

Bu esnada, N.A'nın kuzeni Ş.T. ile birlikte siteden ayrılmak isteyen M.T'nin bulunduğu cipe yönelik operasyon düzenlendi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalıştı fakat polisin müdahalesi ile yakalandılar.

Ele Geçirilenler ve Sonuç

Cipte yapılan aramalarda N.A'nın M.T.'ye verdiği çantada toplamda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 10 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan üç kişiden N.A ve M.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ş.T. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, polislerin ne kadar dikkatli çalıştığını gözler önüne serdi.

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3...

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3...

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
2
Mustafa Destici'den Mevlit Kandili Mesajı
3
Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da 46. Okulunu Açtı
4
İŞKUR 2024'te 1 Milyondan Fazla Kişi ile İstihdam Sağladı
5
Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Kamala Harris'in Mitinginde Filistin Destekçileri Gerginlik Yarattı
7
İdlib Sağlık Sektörü Büyük Tehlikede

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor