Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Maddelere Geçit Yok

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıktı.

Operasyon Detayları

Polis, uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan N.A. isimli şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu N.A'nın terk ettiği tırın gideceği yer Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi oldu. Burada, N.A. yanında bulunan çantayı M.T. isimli şahsa verdi.

Bu esnada, N.A'nın kuzeni Ş.T. ile birlikte siteden ayrılmak isteyen M.T'nin bulunduğu cipe yönelik operasyon düzenlendi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalıştı fakat polisin müdahalesi ile yakalandılar.

Ele Geçirilenler ve Sonuç

Cipte yapılan aramalarda N.A'nın M.T.'ye verdiği çantada toplamda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 10 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan üç kişiden N.A ve M.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ş.T. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, polislerin ne kadar dikkatli çalıştığını gözler önüne serdi.

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.