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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 257 hap ile 6 zanlı tutuklandı. Ercan O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:59
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu etkili hapların ele geçirildiği bir otoparkta düzenlenen operasyonda 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap ve 11 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocavezir Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldıktan sonra otoparka operasyon gerçekleştirdi. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, farklı türde uyuşturucular ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Ahmet G. (19), Ferhat O. (20), Emrah K. (20), Süleyman K. (21), Hacı B. (32), Mehmet Ö. (39) ve Ercan O. (22) yer almaktadır. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 6 şüpheli tutuklanırken, Ercan O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon sırasında bulunan uyuşturucuların, polis kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap ve 11 uyuşturucu hap ele...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap ve 11 uyuşturucu hap ele geçirilen otoparkta yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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