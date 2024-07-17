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Adana'da uyuşturucu operasyonu sırasında 44 kişi tutuklandı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:40
Adana'da uyuşturucu operasyonu sırasında 44 kişi tutuklandı!

Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcıları hedef alındı.

Operasyonlar sırasında, toplamda 569 gram esrar, yeşil reçeteyle satılması gereken uyuşturucu etkili 40 bin 662 hap, 4 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Bu maddelerin ele geçirilmesiyle uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

Operasyonlar sonucunda 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 44'ü mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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