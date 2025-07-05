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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 10:22
Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, 7 ildeki organize suç örgütüne yönelik önemli bir adım oldu. 2 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda, 825 kilogram eroin ele geçirildi ve toplamda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler

Polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Örgütünün Elebaşı Hala Aranıyor

Operasyonda yakalanan suç örgütünün yurt dışında yaşayan elebaşı Ş.I'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

Adana'daki operasyon, uyuşturucu ile mücadele edilen bu alanda önemli bir başarı olarak kaydedildi ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda suç ve suçlu ile mücadele kararlılığı vurgulandı.

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına...

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına...

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

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