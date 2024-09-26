Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 41 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları ve Tutuklamalar

Adana ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu satışına yönelik operasyonlarda, toplamda 50 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 41 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Şube'nin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-21 Eylül tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte çeşitli adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan operasyonlar sırasında, 2 kilo 132 gram esrar, 1439 gram sentetik uyuşturucu, 823 uyuşturucu hap, ve 2 bin 586 uyuşturucu etkili hap elde edildi. Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği de operasyonlar esnasında ele geçirildi.

İlerleyen Süreç

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, tutuklanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyonların devam edeceği bildirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıklarının süreceğini vurguladı.