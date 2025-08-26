Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Seyhan ve Yüreğir'de eş zamanlı baskınlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak merkez Seyhan ilçesindeki İstiklal, Akkapı ve Şakirpaşa mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 667 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 117 uyuşturucu etkili hap, 50 gram esrar ile 6 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler B.A, E.C, A.B, A.A. ve S.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin evlerden birinde yaptığı arama ve ele geçirilen uyuşturucu ile hassas terazinin görüntüleri polis kamerasınca görüntülendi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Adreslerde, 667 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 117 uyuşturucu etkili hap, 50 gram esrar ile 6 hassas terazi ele geçirildi.