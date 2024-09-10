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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aranan iki firari hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:19
Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Hükümlü Yakalandı

Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen bir adrese baskın düzenledi.

Kovalamaca Sonrası Yakalandılar

Polis ekiplerinin baskınından haberdar olan şüpheliler Özkan E. ve Osman D., kaçma girişiminde bulundu. Ancak yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak adalet önüne çıkarıldılar. Özkan E. kaçış sırasında dengesini kaybederek kolundan yaralanmıştır.

El Yüküne Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda, ikamette 23,61 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Osman D., 21 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı, Özkan E. ise toplamda 2 yıl hapis cezasına müebbet kalmış olduğu ifade edildi.

Cezaevine Gönderildiler

İşlemlerinin ardından, her iki hükümlü de cezaevine teslim edilmiştir.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan firari 2 kişi yakalandı.

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