Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışına Ağır Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanık E.G., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Duruşma Detayları

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık E.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayın Gelişimi

Cumhuriyet savcısı, sanığın 17 Ekim 2023'te Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satışı yaparken yakalandığını belirtti. Ayrıca, sanığın benzer suçlardan kaydının bulunduğunu vurguladı.

Polis ekiplerinin evde gerçekleştirdiği aramada hassas terzi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi. Savcı, E.G.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık E.G., duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.