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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına 12,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:51
Adana'da Uyuşturucu Satıcısına 12,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığın Ceza Süreci

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde, sentetik uyuşturucu satarken yakalanan H.G., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanığın avukatı ise salonda hazır bulundu.

Suçlamalar ve Deliller

Cumhuriyet savcısı, sanığın 14 Ekim 2023'te Fatih Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken gözaltına alındığını belirtti. Savcı, sanığın benzer suçlardan kaydının bulunduğunu ifade ederek, adresinde yapılan aramada 72,6 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiğini aktardı.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ceza verilmesini isteyen savcıya karşılık olarak H.G., hakkındaki suçlamaları reddetti ve tahliye ile beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın avukatının da dinlemesinin ardından, suçlamaları değerlendirerek H.G.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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