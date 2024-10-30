DOLAR
34,18 -0,11%
EURO
37,12 -0,13%
ALTIN
3.072,89 -0,53%
BITCOIN
2.472.158,01 0,02%

Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başladı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 2 sanığa 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:57
Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başladı

Adana'da Uyuşturucu Satışı İddiası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki sanık hakkında dava açıldı. İddialara göre, Y.B. ve İ.Ö. adlı sanıklar, 4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla tutuklandı.

Operasyon Detayları

Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2 Temmuz tarihinde yapılan ihbar sonucunda Narlıca Mahallesi'nde Y.B.'ye ait evde gerçekleştirilen operasyonda, sanıkların poşete gizlenmiş 11,7 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandıkları belirtildi. Sanıkların, gece saatlerinde motosiklet ile yanlarına gelen kişilere uyuşturucu sattıkları ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Polis, operasyon sırasında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Suçlamalar ve Olası Ceza

İddianamede, sanıkların kişisel kullanım miktarını aşan uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve gizlenmek amacıyla kod adları kullandıkları ifade ediliyor. Y.B. ve İ.Ö.'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmemekte olup, yargılanmaları başlayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Tunus'ta Coşkuyla Kutlandı
2
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
3
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
4
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Terör Soruşturması Nedeniyle Gözaltına Alındı
5
Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası
6
Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Gönderdi
7
Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başladı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek