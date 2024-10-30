Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başladı

Adana'da Uyuşturucu Satışı İddiası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki sanık hakkında dava açıldı. İddialara göre, Y.B. ve İ.Ö. adlı sanıklar, 4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla tutuklandı.

Operasyon Detayları

Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2 Temmuz tarihinde yapılan ihbar sonucunda Narlıca Mahallesi'nde Y.B.'ye ait evde gerçekleştirilen operasyonda, sanıkların poşete gizlenmiş 11,7 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandıkları belirtildi. Sanıkların, gece saatlerinde motosiklet ile yanlarına gelen kişilere uyuşturucu sattıkları ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Polis, operasyon sırasında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Suçlamalar ve Olası Ceza

İddianamede, sanıkların kişisel kullanım miktarını aşan uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve gizlenmek amacıyla kod adları kullandıkları ifade ediliyor. Y.B. ve İ.Ö.'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmemekte olup, yargılanmaları başlayacaktır.