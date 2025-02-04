Adana'da Uyuşturucu Satışı İddiasıyla Dava Açıldı

Adana'nın Seyhan İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki sanık hakkında dava açıldı. D.Y. ve A.K. isimli tutuklu sanıklar için savcılık, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemekte.

6 Şubat 2024 tarihinde tutuklanan sanıkların, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia ediliyor. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonun detayları yer aldı.

Uygulanan Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Polis ekipleri, A.K.'ye ait evde düzenlenen operasyonda D.Y. ve A.K.'nin gizlenmiş 12,8 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandığını bildirdi. İddianamede, ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemelerinin bulunduğu belirtiliyor.

Sanıkların, deşifre olmamak için kod adları kullandıkları da iddianamede ifade edildi. Her iki sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanması talep ediliyor.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmemekte ve yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacağı duyuruldu.