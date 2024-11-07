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Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 10 Yıl Ceza

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:47
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 10 Yıl Ceza

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Ceza

Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı sırada yakalanan bir sanığa mahkeme tarafından ağır bir ceza verildi.

10 Yıl 5 Ay Hapis ve Para Cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, F.D. isimli sanığa toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

Duruşma ve Savunma

Duruşmaya cezaevinde bulunan sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonundaydı. Cumhuriyet savcısı, F.D.'nin 15 Haziran 2023 tarihinde, Gülbahçesi Mahallesi'nde otomobilinin altında uyuşturucu saklarken yakalandığını belirtti.

Olay ve Deliller

Olayın ardından belirtilen adreste gerçekleştirilen aramada ise hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildiği ifade edildi. Savcı, sanığın geçmişte benzer suçlardan sabıkalı olduğunu vurgulayarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza talep etti.

Sanığın İfadesi

Sanık F.D., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve ağır hapis cezasını onayladı.

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