Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 11 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçlaması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık C.Ü., 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Duruşma Detayları

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık C.Ü., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının Gösterdiği Deliller

Cumhuriyet savcısı, sanığın 18 Eylül 2023 tarihinde Kiremithane Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından yakalandığını bildirdi. Savcı, evde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildiğini aktardı. Bunun üzerine, C.Ü.'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması

Sanık C.Ü., savunmasında suçlamaları reddetti ve tahliye ile beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, suçlamaları değerlendirerek 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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