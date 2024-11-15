DOLAR
34,41 -0,21%
EURO
36,38 -0,34%
ALTIN
2.842,52 -0,27%
BITCOIN
3.109.418,9 -2,92%

Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 11 Yıl Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:54
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 11 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçlaması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık C.Ü., 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Duruşma Detayları

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık C.Ü., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının Gösterdiği Deliller

Cumhuriyet savcısı, sanığın 18 Eylül 2023 tarihinde Kiremithane Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından yakalandığını bildirdi. Savcı, evde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildiğini aktardı. Bunun üzerine, C.Ü.'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması

Sanık C.Ü., savunmasında suçlamaları reddetti ve tahliye ile beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, suçlamaları değerlendirerek 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
2
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Yaralanan Genç İçin 3 Zanlı Tutuklandı
3
Hamaney'in Danışmanı Laricani, Lübnan Ziyaretinde Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi
4
Ürdünlüler Gazze İçin Yürüdü: İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma
5
İzmir'de Kuvvetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
6
Adalet Bakanı Tunç, Eskişehir Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti
7
Bakan Yumaklı'dan Kilis'teki Musabeyli Barajı Açıklaması

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor