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Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık V.K., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:42
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışı ile Yargılanan Sanığa Ceza

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık V.K., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 25 bin lira adli para cezası da verildi.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık V.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın 21 Temmuz 2023 tarihinde Koza Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satışı yaparken polis ekipleri tarafından yakalandığını bildirdi. Savcı, evde bulunan bir miktar sentetik uyuşturucuyla birlikte hassas teraziye de işaret etti. Sanığın üst aramasında 15,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Savunma ve Karar

Sanık V.K., savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, V.K.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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