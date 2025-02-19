Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa toplam 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:59
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna Ağır Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık Ş.T., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma Ayrıntıları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Ş.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanırken, sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının İddiaları

Cumhuriyet savcısı,sanığın 16 Ağustos 2024'te Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde 21,16 gram uyuşturucu ile yakalandığını ve daha önce benzer suçlardan kaydının bulunduğunu ifade etti. Savcı, evde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulunduğunu belirtti.

Sanığın Savunması

Sanık Ş.T., suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmeler sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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