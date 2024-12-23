Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletinin koltuğuna gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan K.Y., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığa 30 bin lira adli para cezası verildi.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık K.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı ve sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Suçlamaların İfadesi

Cumhuriyet savcısı, sanığın 11 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Caddesi'nde, motosikletinin koltuğunun altına gizlediği sentetik uyuşturucuyu bir kişiye satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandığını belirtti. Savcı, sanığın daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğunu ifade etti.

Ele Geçirilen Kanıtlar

Mahkemeye sunulan belgelere göre, sanığın ikametinde ve üst aramasında da sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Savcı, K.Y'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme Kararı

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.