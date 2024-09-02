Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa Ağır Ceza

Adana'da 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda evinde uyuşturucu satarken yakalanan H.U., mahkeme tarafından 19 yıl 6 ay hapis cezası ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık H.U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Savcının Talepleri

Cumhuriyet savcısı, sanığın geçtiğimiz günlerde Yenibey Mahallesi'ndeki evinde, uyuşturucu madde satışı yaparken yakalandığını belirtti. Sanığın poşete sakladığı uyuşturucuları motosikletle gelen kişilere sattığı tespit edildi.

Sanığın Savunması

H.U., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek tahliye ve beraat istedi. Ancak mahkeme, sanığın geçmişte benzer suçlardan sabıkası olduğunu göz önünde bulundurarak, talebini reddetti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, H.U.'yu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası ile 39 bin lira adli para cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına da karar verdi.