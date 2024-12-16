Adana'da Uyuşturucu Satışına 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana, Seyhan ilçesinde bir parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Y.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, sanığın 16 Eylül 2023'te gece saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki parkta, yanına gelen bir kişiye peçeteye gizlediği 54 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını bildirdi. Y.K., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Y.K.'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.