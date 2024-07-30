Adana'da Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Ağır Ceza

Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunduran sanık, mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararı ve Duruşma Bilgileri

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.O., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayın Detayları

Cumhuriyet savcısı, sanığın 25 Eylül 2023 tarihinde Hürriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde yanıma gelen bireylere, otomobilinde sakladığı uyuşturucuyu satışını yaparken yakalandığını belirtti.

Sanığın daha önce de benzer suçlardan sabıkasının bulunduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza talep etti.

Sanığın İfadeleri ve Mahkeme Sonucu

Suçlamaları kabul etmeyen sanık M.O., tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası almasına karar verdi; ayrıca tutukluluk halinin devamına hükmetti.