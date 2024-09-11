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Adana'da Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis Cezası

Yüreğir'de uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:01
Adana'da Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu İle Mücadelede Cezalar Sertleşiyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu satışında yakalanan bir sanık, ağır ceza mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sanığa 30 bin lira adli para cezası da verildi.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma sırasında E.T.'nin avukatı da salonda hazır bulundu.

Olayın Gelişimi

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaada, E.T.'nin Levent Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde uyuşturucuyu gizleyerek iki kişiye sattığını kaydetti. E.T., otomobiliyle olay yerine gelen iki kişiye uyuşturucuyu verirken, polis tarafından yakalandı.

Sanığın Savunması

E.T., hakkındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, E.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Sonuç

Mahkeme, E.T. hakkında verilen 15 yıl hapis cezasının yanı sıra tutukluluk halinin sürdürülmesine de hükmetti. Bu durum, bölgedeki uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir örneği olarak kaydedildi.

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