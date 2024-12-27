Adana'da Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Cezalandırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 16 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen bir operasyonla evinde uyuşturucu satışında yakalanan R.D. isimli sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Mahkeme Süreci

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık R.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanığın avukatı da salonda yer aldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın daha önce benzer suçlardan kaydı olduğunu belirtti.

Ele Geçirilen Kanıtlar

Savcı, Barbaros Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiğini, sanığın üst aramasında ise 37,18 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu ifade etti. Savcı, R.D.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın İfadesi ve Mahkeme Kararı

Sanık R.D., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulunsa da mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.