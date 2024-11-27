Adana'da Uyuşturucu Suçlusu Hükümlü Evinde Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Adana'da düzenlenen bir operasyon, uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giyen bir kişiyi adalete teslim etti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan Süha E.’nin ikametini tespit edip harekete geçti.

Operasyon Detayları

Özellikle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Süha E., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu başarılı operasyonda, Süha E. gözaltına alındı ve gerekli işlemlerinin ardından hemen cezaevine gönderildi.

Bu olay, Adana'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.