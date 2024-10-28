Adana'da Uyuşturucu Taşımacılığına Operasyon

Adana'da, bir otomobilin bagajındaki LPG tankında toplamda 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü ise tutuklandı.

Polisin Başarılı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşınması olabileceği şüphesiyle bir aracı kontrol noktasında durdurdu. Yapılan detaylı incelemede, aracın bagajındaki LPG tankının içerisinde 75 plastik boru ile gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Polis ekipleri, otomobili kullanan Meki Z'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Adana'da bagajındaki LPG tankında 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren otomobilin sürücüsü tutuklandı.