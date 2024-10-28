DOLAR
34,29 -0,02%
EURO
37,07 0,03%
ALTIN
3.012,12 0,51%
BITCOIN
2.342.156,92 -0,76%

Adana'da Uyuşturucu Taşımacılığına Operasyon

Adana'da bir araçta LPG tankında 10,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:14
Adana'da Uyuşturucu Taşımacılığına Operasyon

Adana'da Uyuşturucu Taşımacılığına Operasyon

Adana'da, bir otomobilin bagajındaki LPG tankında toplamda 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü ise tutuklandı.

Polisin Başarılı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşınması olabileceği şüphesiyle bir aracı kontrol noktasında durdurdu. Yapılan detaylı incelemede, aracın bagajındaki LPG tankının içerisinde 75 plastik boru ile gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Polis ekipleri, otomobili kullanan Meki Z'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Adana'da bagajındaki LPG tankında 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren...

Adana'da bagajındaki LPG tankında 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC'de Bebek Ölümü Üzerine 5 Sağlık Çalışanı Gözaltına Alındı
2
Mardin'de Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
4
İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Müzakereleri Devam Ediyor
5
2023'te Sera Gazı Yoğunluğu Rekor Seviyelere Ulaştı
6
Irak'ta Huzur ve Yatırım Hamleleri Başladı
7
Bakanlar Güler ve Bolat TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek