DOLAR
34,17 -0,04%
EURO
37,23 -0,21%
ALTIN
2.950,66 -0,52%
BITCOIN
2.287.920,31 1,09%

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası

Adana'da üç sanığın sentetik uyuşturucu satışı nedeniyle 22 yıl hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:25
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası

Adana'da Uyuşturucu Satışı İddiası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sentetik uyuşturucu satışı yaparken yakalanan 3 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamenin Detayları

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 12 Eylül tarihinde tutuklanan A.G, İ.I ve T.K hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Toros Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda sanıkların, sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuları yanlarına gelen kişilere satarken yakalandığı ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

İddianameye göre, operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi. Sanıkların, işlerini gizlemek amacıyla kod adları kullandıkları ve telefonlarında uyuşturucu ticaretiyle ilgili yazışmaların bulunduğu belirtildi.

Sanıkların Durumu

Sanıklar A.G, İ.I ve T.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ancak tutuklu sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak
2
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
3
Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
4
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara
5
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
6
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları
7
Özgür Özel, Ara Güler'i Unutmadı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL