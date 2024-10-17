Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası

Adana'da Uyuşturucu Satışı İddiası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sentetik uyuşturucu satışı yaparken yakalanan 3 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamenin Detayları

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 12 Eylül tarihinde tutuklanan A.G, İ.I ve T.K hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Toros Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda sanıkların, sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuları yanlarına gelen kişilere satarken yakalandığı ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

İddianameye göre, operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi. Sanıkların, işlerini gizlemek amacıyla kod adları kullandıkları ve telefonlarında uyuşturucu ticaretiyle ilgili yazışmaların bulunduğu belirtildi.

Sanıkların Durumu

Sanıklar A.G, İ.I ve T.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ancak tutuklu sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.