Adana'da Uyuşturucu Ticareti İddialarına Hapis İstemi

Adana'da Uyuşturucu İddiası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen dört şahıs için mahkemede hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer alıyor.

Olayın Detayları

Seyhan ilçesinde, 7 Ağustos'ta tutuklanan O.N, Ö.A.T, V.C. ve Y.R. isimli sanıkların, Diyarbakır'dan gelen uyuşturucuyla yakalandığı bildirildi. İddianameye göre, Y.R. yönetimindeki tırın, Yeşiloba Mahallesi'nde durduğu tespit edildi.

Olay sırasında, O.N’nin tırdan aldığı 1 kilo 880 gram esrarı yaya olarak uzaklaşmaya başladığı, diğer sanıkların da gözcülük yaptığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri olay yerinde yakaladı.

Yasal Süreç

İddianamede, sanıkların kişisel kullanım miktarını aşan uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, deşifre olmamak için kod isimler kullandıkları ve telefonlarında uyuşturucu teslimatına dair mesajların bulunduğu kaydedildi. Mahkeme Süreci

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapsini talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına yakında başlanacak.